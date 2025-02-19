Kamerun ordusunda Türkçe eğitim başladı

AA & Ensonhaber

Türkiye Maarif Vakfı'nın sağladığı dershanede düzenlenen açılış töreninde konuşan Türkiye’nin Yaounde Büyükelçisi Volkan Öskiper, Kamerun Silahlı Kuvvetleri personeline yönelik ilk Türkçe kursunun açıldığını ve bunun sadece bir başlangıç olduğu vurguladı.

İki ülke arasında birçok alanda işbirliğinin devam edeceğini ifade eden Öskiper, Kamerun’da Türkçe eğitimi alan askerlerin daha sonra Türkiye’de farklı alanlarda kurslara katılacağını bildirdi.

"TÜRKİYE, AFRİKA'DA GİDEREK GÜÇLENEN BİR ORTAK"

Kamerun Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ise Türkiye’nin Afrika’da giderek güçlenen bir ortak olduğunu belirterek Türkiye’nin Afrika’daki dinamik ilerleyişinin bölgesel ortaklıklara yeni fırsatlar sunduğunu söyledi.

Dershanenin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağını dile getiren Assomo, Türkçe eğitiminin aynı zamanda askeri personelin entelektüel gelişimine de katkı sağlayacağını kaydetti.