Kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarını düşürdü

Kamu bankaları, kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yaptığını duyurdu. Söz konusu indirimler ticari ve konut kredilerini kapsıyor.

Kamu bankaları Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank, ortak bir açıklama yaparak kredi faiz oranlarında indirim yapıldığını duyurdu.

Söz konusu indirimler ticari ve konut kredilerini kapsıyor.

TÜKETİCİ KREDİSİ KAPSAM DIŞINDA KALDI

Tüketici kredisi ise kapsam dışında bırakıldı.

KONUT KREDİLERİNDE UYGULANACAK FAİZ ORANLARI

Konut kredileri faiz oranlarında 26 Ekim'den itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34 faiz oranlarının uygulanmaya başlanacağı bildirildi.

"ÜLKE EKONOMİSİNE VE İSTİHDAMA KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

3 banka tarafından ortak yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"22 Ekim 2021 tarihi itibarıyla kurumsal kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 200 baz puana kadar indirim yapılmıştır.

Konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

Bankalarımız, bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin ve istihdamının güçlendirilmesine katkı sağlamaya, müşterilerimizin ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir."

İNDİRİM TİCARİ KREDİLER ÜZERİNDEN YAPILACAK

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbankası’ndan oluşan kamu bankalarındaki kurumsal kredilerdeki düşüş, ürün ve vade yapısına göre ticari krediler kategorisinde gerçekleşecek.

KONUTTA FAİZ YÜZDE 1,38’DEN 1,29'A ÇEKİLDİ

Kamu bankalarının konut kredileri faiz oranlarında yapacağı indirimlerde, kullandırılacak rakam baz alınacak.

1 milyon lira altı tutarlarda yüzde 1,29,

1 milyon lira üzerindeki tutarlarda yüzde 1,34

Kamu bankalarında 1 milyon lira altındaki 120 ay vadeli konut kredi faizi yüzde 1,37-1,38 seviyelerinde kullandırılıyordu.

BANKALARIN GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI

ZİRAAT BANKASI KRED FAİZ ORANLARI - 2021

İhtiyaç kredisi: yüzde 1,563

Taşıt kredisi: yüzde 1,61

Konut kredisi: yüzde 1,37

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: yüzde 1.61

Taşıt kredisi: yüzde 1.50

Konut kredisi: yüzde 1.37

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI 2021

İhtiyaç kredisi: yüzde 1,63

Taşıt kredisi: yüzde 1,54

Konut kredisi: yüzde 1,38