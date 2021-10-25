Kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları listesi 2021

Kamu bankalarının faiz indirimine gitmesi sonrasında vatandaşlar "devlete ait bankalar hangileri" araştırıyor. İşte kamu bankaları listesi 2021...

Merkez Bankası 200 baz puanlık faiz indirimi sonrasında kamu bankaları da harekete geçti.

Kredi faizleri düşecek mi sorusu yanıt bulurken, kurumsal faiz oranlarında indirime gidildiği duyuruldu.

Buna göre kamu bankaları 200 baz puanlık faiz indirimi uygulayacak.

Kredi indiriminden faydalanmak isteyen işletme sahipleri ve vatandaşlar, kamu bankaları hangileri? Devlet bankaları hangi bankalar? araştırıyor.

İşte kamu bankaları listesi 2021...

DEVLETE AİT KAMU BANKALARI HANGİLERİ?

Devlet bankaları, Türkiye Cumhuriyeti devleti sermayesi ile kurulan, bir diğer adıyla da Kamu Bankaları olarak kabul edilen bankalara verilen isimdir. Ülkemizde bankacılık hizmeti veren tüm bankalar, BDDK tarafından denetlenmektedir.

Devlet Bankaları Katılım Bankaları Kalkınma ve Yatırım Bankaları

T.C. Ziraat Bankası T.C. Ziraat Katılım Bankası Türkiye İller Bankası

Halkbank Emlakbank Türkiye Exim Bank

VakıfBank Vakıf Katılım Türkiye Kalkınma Bankası