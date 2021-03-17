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Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı

Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı

Samsun’da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı, ‘kamu görevlisine hakaretten’ HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.