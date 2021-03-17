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    Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı

    Samsun’da görev yapan bir Cumhuriyet savcısı, ‘kamu görevlisine hakaretten’ HSK tarafından açığa alındı ve hakkında dava açıldı.
    • İHA
    • 17.03.2021 - 13:24
    • Güncelleme : 17.03.2021 - 13:49
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    Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı

    Sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi.

    Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

    HSK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ

    Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi.

    Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Samsun’a gönderildi.

    Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı #1

    BERAT ALBAYRAK'A DA HAKARET ETTİ

    Şüpheli savcının, eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.

    Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı #2

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