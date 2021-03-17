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- Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı
Kamu görevlilerine hakaret eden Cumhuriyet savcısı açığa alındı
- İHA
- 17.03.2021 - 13:24
- Güncelleme : 17.03.2021 - 13:49
Sosyal medya platformunda açtığı sahte hesap üzerinden bazı bakanlara hakaretlerde bulunduğu iddia edilen @HOHMUSTESARI rumuzlu hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Ö.M.G.’nin kullandığı tespit edildi.
Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.
HSK SORUŞTURMA İZNİ VERDİ
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından açığa alınan savcı hakkında soruşturma izni de verildi.
Savcı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dosyası, yetkisizlik kararıyla Samsun’a gönderildi.
BERAT ALBAYRAK'A DA HAKARET ETTİ
Şüpheli savcının, eski Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında şikayet olduğu, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianamesinin hazırlanıp ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan ağır ceza mahkemesinde dava açıldığı öğrenildi.