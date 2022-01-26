Kamu görevlilerine kar izni verilen iller

Türkiye genelinde etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle birçok ilde hamile ve engelli kamu çalışanlarının idari izinli sayılması kararlaştırıldı.

Türkiye genelindeki yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ederken, birçok ilde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamileler için, idari izin verildiği açıklaması geldi.

ÇANAKKALE

Çanakkale’nin Yenice ilçesinde, olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle yarın bazı kamu çalışanlarına idari izin verildi.

Yenice Kaymakamlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada; “Olumsuz hava koşulları ve buzlanma nedeniyle ilçemiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, malul, hamile ve 3 yaş altında çocuğu bulunan personelimiz 26 Ocak Çarşamba günü 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.” ifadelerine yer verildi.

KIRIKKALE

Kırıkkale Valiliği, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları sebebiyle kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel için 3 gün idari izin verildiğini duyurdu.



Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklama ile olumsuz hava koşulları sebebi ile kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile ve engelli personellerin 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında izinli sayılacağı belirtildi.

Açıklamada, "25 Ocak 2022 tarihli İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince; olumsuz hava şartları nedeniyle, ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli personelden; hamile ve engelli kamu görevlileri 26-28 Ocak 2022 tarihleri arasında 3 gün süreyle idari izinli sayılacaklardır. Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

KAYSERİ

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, hamile ve engelli çalışanların Çarşamba günü izinli sayılacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Günaydın, "Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda 26 Ocak Çarşamba günü ilimiz genelinde hamile ve engelli çalışanlarımız idari izinli sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL

İstanbul Valiliği, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak tarihlerinde idari izinli sayılacağını duyurdu.

Kurumlarca zorunlu hizmetlerin yürütülmesi için asgari seviyede personel bulundurulması kaydıyla güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağının belirtildiği açıklamada, şu görüşlere yer verildi:



"Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul, engelli ve hamilelerin 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılmalarına, Esenler, Harem ve tüm cep otogarlarındaki şehirlerarası yolcu otobüslerin çıkışlarının 26 Ocak Çarşamba günü saat 09.00'a kadar durdurulmasına, İstanbul'da bulunan üniversite rektörlerimizle yapılan istişareler doğrultusunda ilimizde yükseköğrenime 31 Ocak 2022 Pazartesi gününe kadar ara verilmesine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 26-28 Ocak 2022 tarihlerinde eğitime ara verilmesine, Trakya ve Anadolu istikametlerinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların, ilimize girişinin ikinci bir duyuruya kadar kısıtlanmasına karar verilmiştir."

BOLU

Bolu Valisi Ahmet Ümit, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 3 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.



Vali Ümit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojik verilere göre kentte olumsuz hava koşullarının devam etmesinin beklendiğini belirtti.



Ümit, bu doğrultuda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta 3 gün süreyle idari izinli sayılacağını kaydetti.



AKSARAY

Aksaray'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilere 3 gün idari izin verildi.



Aksaray Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ile buzlanmanın yaşamı olumsuz etkilediği belirtildi.



Açıklamada, "İlimizde devam eden yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26, 27 ve 28 Ocak'ta üç gün idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür." denildi.



TOKAT

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yarın yoğun kar yağışı beklendiği belirtilerek, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin 26 Ocak Çarşamba günü idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Zile ve Turhal ilçelerinde de kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personelin yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.



SAKARYA

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.



Kaldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.



Vali Kaldırım, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelinin, 26-27 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli sayılacağını kaydetti.



ÇANKIRI

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin izinlerinin cumaya kadar uzatıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle dün ve bugün idari izinli sayılan engelli ve hamile kamu personelinin izinlerinin, il genelinde yarın ile 27 ve 28 Ocak'ı kapsayacak şekilde uzatıldığı kaydedildi.



BURSA

Bursa Valisi Yakup Canbolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarının 2 gün idari izinli sayılacağını bildirdi.



Canbolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte soğuk hava ve kar yağışının etkisinin devam ettiğini belirtti.



Vali Yakup Canpolat, olumsuz hava koşulları nedeniyle kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personelin 26-27 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli sayılacağını kaydetti.



ZONGULDAK

Zonguldak'ta yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle engelli ve hamile kamu çalışanlarına 2 gün idari izin verildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre, kentte yarın ve ertesi gün kar yağışı beklendiği belirtildi.



Kent genelinde engelli ve hamile kamu çalışanlarının belirtilen tarihlerde 2 gün idari izinli sayılmalarına karar verildiği aktarılan açıklamada, "Kent genelinde yaygın eğitim kursları ile eğitim faaliyetlerinin sürdürüldüğü diğer kursların eğitimlerine, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, özel kurs merkezleri, motorlu taşıt sürücüleri kurs merkezleri ile bünyesinde kulüp çalışması yapacak anaokullarındaki eğitim faaliyetlerine de aynı günlerde 2 gün süreyle ara verilmesine karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi.



DÜZCE

Düzce Valisi Cevdet Atay, attığı tweet ile kamuda çalışan engelli ve hamile personelin 3 gün idari izinli olduğunu duyurdu.

Vali Cevdet Atay, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada olumsuz hava koşulları, buzlanma ve don olayları göz önünde bulundurularak 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde 3 gün kamuda çalışan engelli ile hamile personel idari izinli olacağını bildirdi.

SAMSUN

Samsun Valiliği, yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle hamile, engelli ve malul gazi personelin 25-26 Ocak günleri idari izinli sayılacağını açıkladı.

Kar yağışının etkili olduğu Samsun’da valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “İlimizde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle ilimiz genelindeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli hamile, engelli ve malul gazi personelimiz 25-26 Ocak 2022 Salı ve Çarşamba günleri idari izinli sayılacaktır.” ifadeleri kullanıldı.

BİNGÖL

Bingöl'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 3 gün ara verildi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, il genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, halk eğitim merkezleri, kreş ve bakımevleri 26, 27, 28 Ocak'ta tatil edildi.



Kamu kurumlarında görevli engelli personel ile hamileler de aynı günlerde idari izinli sayılacak.

YALOVA

Yalova Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün kamu görevlilerine idari izin verildiğini bildirdi.



Valilikten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, güvenlik, sağlık, sosyal hizmetler ve ulaşım birimleri ile belediyelerin itfaiye ve cenaze defin hizmeti görevlileri dışındaki, memur, işçi ve diğer personelin 26 Ocak 2022 Çarşamba günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Açıklamada kamuda görevli engelli ve hamilelerin ise 26-27-28 Ocak 2022 tarihlerinde idari izinli olacağı bildirildi.

Valilik kararıyla Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Genel Müdürlüğüne bağlı kurumlarda da 26 Ocak 2022 Çarşamba günü yüz yüze eğitime ara verildiği kaydedildi.

SİVAS

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı bekleniyor.

Bu kapsamda, oluşması muhtemel risklere karşı tedbirli olunması, trafik yoğunluğunun azaltılması ve güvenliğinin sağlanması, vatandaşların sağlığının korunması amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca bazı tedbirler alındı. Buna göre, hamile, engelli (yüzde 40 raporu bulunanlar), kronik rahatsızlığı bulunan (kanser hastaları, organ nakli olan ve organ yetmezliği olan, KOAH hastalığı olan, kalp hastalığı olan ve serebrovasküler hastalığı olan), süt izni kullanan, gazi (yüzde 40 üzeri sağlık raporu bulunanlar) kamu görevlilerine 26 Ocak'tan itibaren 3 gün süre ile idari izin verildi.

Ulaşımdaki aksamalar dikkate alınarak 26-27 ve 28 Ocak tarihlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında mesailer 09.30-12.00 / 13.00-16.00 olarak düzenlendi.