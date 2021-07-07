Kamu işçilerine ek ödeme! Tediye ödemeleri 3. taksit ne zaman? En az 1108 TL hesaplarda..

Kamu işçilerine ek ödeme! Tediye ödemeleri 3. taksit ne zaman? En az 1108 TL hesaplarda..

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih çalışanlar tarafından merak konusu oldu. Peki 4D'li kamu işçilerine verilen ilave tediye ödemeleri ne zaman yatacak?

Taşeron ve kamu işçilerini kapsayan ilave tediye ödemelerinin yapılacağı tarih araştırılyıto

Taşeron ve kamu işçilerinin heyecanla beklediği 3. ilave tediye ödemelerinin tarihi açıklandı.

Bu noktada, 4D taşeron ve kamu işçileri için ikramiye ödemeleri ne zaman ve ne kadar verileceği merak edilirken Bakan Bilgin'den bir son dakika açıklaması geldi. İşçiler en düşük 1108 lira ödeme alacak..

Peki, taşeron ve kamu işçilerinin 2021 3. ilave tediye ödemeleri yattı mı, ne zaman ödenecek? İşte detaylar...

TEDİYE 3. TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre ilave tediyenin ilk yarısı 16 Temmuz 2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE KADAR?

Tediye ödemeleri, taşeron işçinin aldığı brüt maaş üzerinden 52 günlük tediye hesaplanıyor. Bu hesaplamadan çıkan tutardan SGK primi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi düşülüyor. 2 taksit olarak ödenen tediyenin, her taksitinde 13 günlük ilave ücret yatırılıyor.

En düşük ödeme 1.108 TL olacak. Bu yıl asgari ücretle çalışan işçi 52 gün üzerinden net 3 bin 646 lira ikramiye alacak.