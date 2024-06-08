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Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu Cumhurbaşkanı Kararı ile kamu işçilerine 2024 yılında yapılacak tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi. Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre, bu ödemeler 14 Haziran ve 13 Aralık tarihlerinde iki taksit halinde gerçekleştirilecek.