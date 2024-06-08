Kamu işçilerine yapılacak ek ödeme tarihleri belli oldu

İHA
Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediye ödemelerinin tarihleri belirlendi.
Ödemeler iki taksit halinde yapılacak
Karara göre işçilere 2024 yılında verilecek olan ilave tediyenin birinci yarısı 14 Haziran tarihinde ödenecek.
Ödemenin ikinci yarısı ise 13 Aralık tarihinde yapılacak ve işçiler tediye ödemelerini iki taksit halinde almış olacak.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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