Kamu işçilerine zam teklifinde ayrıntılar belli oldu

Brüt 3577 TL ile 3750 TL arasında kamu işçilerine 100 TL teklif eden hükümet, brüt 3750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklifinde bulundu.

Karayolları, demiryolları, il özel idareleri, hastaneler, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santralleri başta olmak üzere kamudaki 700 binden fazla işçinin ücretlerine 2021-2022 yıllarında yapılacak zamma yönelik görüşmeler başladı.

İşçilere yapılacak olan zammın belirleneceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikalar taleplerini iletti.

BİN 50 LİRALIK TEKLİF BEKLENDİ

Türk-İş ve Hak-İş, kamu işçisinin en düşük brüt ücretinin, mevcut brüt ücretten yaklaşık bin lira fazlasını talep etti.

Şu anda 3 bin 750 olan brüt ücretin, 4 bin 800 TL'ye yükseltilmesi talep edildi.

HÜKÜMET, ZAM TEKLİFİNİ AÇIKLADI

Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından, hükümetin 700 bin kamu işçisine yönelik zam teklifi de ortaya çıktı.

TEKLİF VERİLDİ

Brüt 3577 TL ile 3750 TL arasında alanlara 100 TL, brüt 3750 TL ile 4 bin TL arasında alanlara 60 TL seyyanen zam teklifi Türk-İş ve Hak-İş'e sunuldu.

700 BİN İŞÇİYİ İLGİLENDİRİYOR

Geçtiğimiz yıllarda 200 bin kişinin yakından takip ettiği görüşmelerin kapsamına bu yıl, taşerondan kamuda kadroya geçen işçiler de dahil oldu.

İşçi sayısının artmasıyla birlikte bu yıl 700 binden fazla işçinin sosyal ve mali hakları sonuçlardan etkilenecek.