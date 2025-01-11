Haberler



Gündem



Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri açıklandı

Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri açıklandı Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre kamu işçilerine ikramiye ödemeleri, ilk yarısı 24 Ocak'ta, ikinci yarısı 24 Mart'ta olmak üzere iki parçada yapılacak. Yeraltı maden işletmelerinde çalışan işçiler ise 23 Aralık'ta ödeme alacak.