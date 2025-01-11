Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri açıklandı
Haber Merkezi

2025 yılına ait kamu işçilerine yapılacak ikramiye (ilave tediye) ödemelerine ilişkin karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak duyuruldu.

İKİ PARÇADA ÖDENECEK

Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 6772 sayılı kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere yapılacak ilave tediyenin birinci yarısı 24 Ocak 2025'te yapılacak.

Kalan yarısı ise 24 Mart 2025'te ödenecek.

Maden işletmelerinde yeraltı işlerinde çalışanlara yapılacak ilave tediye ise 23 Aralık 2025 tarihinde ödenecek.

Karar Resmi Gazete'nin 32779 sayısında yayımlandı.

ensonhaber icon
Fatih Yıldırım
Yazar