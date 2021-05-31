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    Kamu kurumları esnek mesai uygulamasına devam edecek

    Kabine Toplantısı'nın ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulamasının devam edeceğini belirtti.
    • AA
    • 31.05.2021 - 20:26
    • Güncelleme : 31.05.2021 - 21:03
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    Kamu kurumları esnek mesai uygulamasına devam edecek

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan kararlarla beraber kamuda esnek ve uzaktan çalışmaya geçilmişti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından normalleşme süreciyle ilgili olarak alınan kararları açıkladı.

    ESNEK ÇALIŞMA DÜZENİ DEVAM EDİYOR

    Buna göre, kamuda esnek çalışma düzeni Haziran ayı boyunca devam edecek. Kamu kurum ve kuruluşlarında 30 Haziran'a kadar 10.00-16.00 saatleri arasında açık olacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu VİDEO

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