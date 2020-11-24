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    Kamu kurumlarını zarara uğratan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Kocaeli merkezli 13 ilde, kamu kurumlarını zarara uğratmakla suçlanan 70 kişiye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
    • AA
    • 24.11.2020 - 09:11
    • Güncelleme : 24.11.2020 - 09:39
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    Kamu kurumlarını zarara uğratan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı

    Gölcük Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık, ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma, özel belgede sahtecilik ve rüşvet" suçlarına yönelik soruşturma başlatıldı.

    Soruşturma kapsamında 70 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

    13 İLDE OPERASYON

    Kararın ardından harekete geçen Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Batman, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Manisa, Mersin, Sakarya, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlattı.

    Kamu kurumlarını zarara uğratan 70 şüpheli hakkında gözaltı kararı #1

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