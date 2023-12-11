Kamu-Sen'den yüzde 68 zam talebi: Memur ve emeklilere nefes aldırılmalı

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Milyonlarca vatandaşın gözü-kulağı asgari ücret zammında.

Öte yandan memurlar da yapılacak olan zam oranını merakla bekliyor.

2024 Ocak memur maaş zammı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte netleşmiş olacak.

5 aylık enflasyon farkı yüzde 45 olurken, açıklanacak olan aralık enflasyon rakamıyla birlikte memur maaş zam oranının yüzde 50 seviyelerine yükselmesi bekleniyor.

'Kurulda alınacak kararlar vatandaşları doğrudan ilgilendiriyor'

Süreç devam ederken Türkiye Kamu-Sen'den, memur maaşlarına ilişkin talepler gelmeye başladı.

Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nin görüşülmeye başlamasına değindi.

Kahveci, kurulda alınacak kararların vatandaşları doğrudan ilgilendireceğini belirtti.

'Sorunlar en aza indirilmeli'

2023'te kamu çalışanlarına yapılan enflasyon farkına tabi artışların, enflasyonun altında kaldığını, zorunlu harcama kalemlerindeki fiyat artışların emekliler ile çalışanları zor durumda bıraktığını ifade etti.

Ayrıca Kahveci, yapılacak düzenlemelerle kamu çalışanlarının ve emeklilerin sorunlarının en aza indirilmesi gerektiğini belirtti.

Yüzde 58,46 zam ve yüzde 10 refah payı beklentisi

Önder Kahveci, şu ifadeleri kullandı:

Bu çerçevede, enflasyon beklentilerinin bile gerisinde kalan memur maaş zamlarının güncellenerek hiç olmazsa kamunun kendi alacaklarına yapmayı planladığı zam oranı olan yüzde 58,46 yeniden değerleme oranı kadar artış yapılması sağlanmalı, bunun üzerine de yüzde 10 oranında bir refah payı verilerek memur ve emeklilere nefes aldırılmalıdır. Emekli maaşlarındaki adaletsizliğin giderilmesi adına 8 bin 77 liralık ilave ek ödemenin emekli maaşlarına da dahil edilmesi sağlanmalıdır. Bunlara ek olarak verilen sözler tutulmalı ve birinci dereceye gelmiş tüm kamu çalışanlarının ek göstergelerini 3600'e yükseltecek uygulama hayata geçirilmelidir.