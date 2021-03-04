Kamuda kimler idari izinli olacak? Hamileler ve kronik hastalar idari izinli mi?

Koronavirüsle mücadelede normalleşme adımlarının ardından kamu çalışanlarının idari izin konusu araştırılıyor. Peki idari izinli sayılacak olanlar kimler? İdari izinde son durum..

İstanbul İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan karara göre, belirlenen kriterlerdeki çalışanlar koronavirüs tedbirleri kapsamında idari izinli sayılacak.

Kabine toplantısının ardından açıklanan normalleşme adımlarıyla birlikte, mesai saatlerinde yeni düzenlemeler yapıldı.

Yüz yüze eğitimin başlaması kararının ardından, kronik ve hamile çalışanlar için de izin konusu gündeme geldi.

Peki kimler idari izinli sayılacak? Kronik hastalar ve hamilelere izin verilecek mi? İşte idari izin kararları..

KAMUDA KİMLER İDARİ İZİNLİ OLACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla "Covid-19 Kapsamında Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Normalleşme ve Alınacak Tedbirler" ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Genelgesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında mart ayından bu yana ofislere gitmeyen kamu çalışanlarının normalleşme süreci kapsamında mesaiye dönüşü için tarih belirlendi.

Bu çerçevede kamu personellerinden idari izinli sayılacak olanlar da açıklandı.

Yöneticiler hariç olmak üzere 60 yaş ve üzerinde olanlar,

Sağlık Bakanlığının belirlediği kronik hastalığı (e-nabızdan alınacak belge) bulunanlar,

Hamile personelin gebeliğinin yirmi dördüncü haftasından otuz ikinci haftasına kadar olan süre içerisinde, idari izinli sayılacak.