Kamuda tasarruf adımları 23 Nisan resepsiyonunda da devam etti
ensonhaber.com

Kamu maliyesinde sıkılaştırma çerçevesinde tasarruf politikaları genişliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası kamuda yeni tasarruf tedbirleri alınacağını açıklamasının ardından tedbirler bir bir uygulanmaya devam ediyor.

Kamuda tasarruf dönemi

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılabilmesi adına çeşitli uygulamalar daha sık karşımıza çıkmakta.

Dün Anıtkabir'de düzenlenen resmi törene TBMM Başkanı ve milletvekilleri tek bir otobüsle gitmişti.

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Tasarruf tedbirleri yemeklere yansıdı

Bu tasarruf tedbirleri resepsiyonlardaki yemeklere de yansıdı.

TBMM açılışının 104. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te resepsiyon düzenlendi.

Sade menü hazırlandı

Önceki yıllardaki resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi çok zengin yemek çeşitleri servise sunulurken bu yıl sade bir menü hazırlandı.

Kuru pasta ikram edildi

Menüde kuru pasta, börek, biber dolması, mercimek köftesi gibi yemekler yer aldı.

Konuklara, önceki senelerde olduğu gibi meyve suyu ikram edildi.