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Kamuda tasarruf adımları 23 Nisan resepsiyonunda da devam etti

Kamuda tasarruf adımları 23 Nisan resepsiyonunda da devam etti Kamuda yapılan tasarruf çalışmalarıyla birlikte daha önce milli bayramlarda TBMM'de düzenlenen resepsiyonlarda kuzu ve hindi gibi ana yemekler olurken konuklara bu sene sade ikramlarda bulunuldu.