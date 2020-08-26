Dolar
7.3946
0.0595%
Euro
8.7547
0.0926%
Altın
1929.46
0.0679%
Borsa
1092.16
-1.4687%
G. Altın
458.603
0.0351%
Bitcoin
83951.4
-0.5675%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Kamuda uzaktan ve dönüşümle mesai uygulaması

    Kamuda uzaktan ve dönüşümle mesai uygulaması

    Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yönemleri uygulanabilecek.
    • AA & Ensonhaber
    • 26.08.2020 - 00:28
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kamuda uzaktan ve dönüşümle mesai uygulaması

    Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası tüm uyarı, yeni uygulama ve yaptırımlara rağmen yeniden vaka sayıları artmaya başladı.

    Bunun üzerine yeni uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediyor.

    UZAKTAN VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA DÖNEMİ

    Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile, koronavirüs önlemleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yönemleri uygulanabilecek.

    AYRINTILAR GELECEK

    Görüş Bildir