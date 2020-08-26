Kamuda uzaktan ve dönüşümle mesai uygulaması

Kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yönemleri uygulanabilecek.

Türkiye'de koronavirüs salgını ile mücadelede 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci sonrası tüm uyarı, yeni uygulama ve yaptırımlara rağmen yeniden vaka sayıları artmaya başladı.

Bunun üzerine yeni uygulamalar hayata geçirilmeye devam ediyor.

UZAKTAN VE DÖNÜŞÜMLÜ ÇALIŞMA DÖNEMİ

Cuhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı kararname ile, koronavirüs önlemleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşlarında uzaktan ve dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yönemleri uygulanabilecek.

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