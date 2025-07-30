Kamudaki kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı artırılıyor

Türkiye nüfus açısından kritik bir eşikten geçmeye başladı...

Doğum oranları tarihi şekilde düşüş trendine girmiş durumda.

Avrupa'nın en genç ve en diri nüfusu olarak övünülürken, şimdilerde ise tehlike çanları çalmaya başladı.

Doğurganlık oranı 1.48'e düşerken nüfus yıllar içerisinde yaşlanmaya başlayacak.

Bu kapsamda da devlet politikaları geliştirilerek, doğumların artırılması hedefleniyor.

Yeni bir uygulama daha hayata geçiriliyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile Yılı kapsamında kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevleri ile ilgili alınan kararın detaylarını paylaştı.

UZUN SÜREDİR ÜZERİNDE ÇALIŞILAN BİR REFORM

Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarının artırılması, aile kurumunun güçlendirilmesi ve sağlıklı nesillerin yetişmesi amacıyla atılan bu adımın, Nüfus Politikaları Kurulu’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı yapısal reformlardan biri olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla, kreş ve bakımevlerinin kapasitesinin artırılması talimatı verildi.

Yılmaz, özellikle 7/24 hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklara güvenli ve nitelikli bakım ortamları sunmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YAYGINLAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıklamaları şöyle;

"Doğurganlık oranlarını artırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için bugün çok önemli bir adımı daha hayata geçiriyoruz.



Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir.

"ÇOCUK SAHİBİ OLMANIN ÖNÜNDEKİ YAPISAL ENGELİ KALDIRMAK İÇİN ADIM ATIYORUZ"