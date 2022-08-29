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    Kamuya dönmek isteyen doktorlar için başvurular açıldı

    Beyaz Reform kapsamında taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrası kamuya dönmek isteyen doktorlar için atama süreci başladı.
    • 29.08.2022 - 19:37
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    Kamuya dönmek isteyen doktorlar için başvurular açıldı

    Sağlık Bakanlığı kendi alanında son dönemde devrim niteliğinde yeniliklerle sağlık çalışanlarının çalışma şartlarını ve özlük haklarını iyileştirdi.

    Bu kapsamda kamudaki doktor açığını kapatmak adına özel sektördeki doktorların kamuya dönüşünün de yolu açıldı.

    Bakanlık tarafından başlatılan "Beyaz Reform" adımı sonrasında kamuya dönüş için talepler arttı.

    Başvuru süreci başladı

    Taban fiyatlarında yapılan düzenleme ve teşvik ödemeleri sonrasında artan talepler ile doktorlar için daha cazip hâle gelen kamu hastanelerine başvuru süreci başladı.

    2022 Yılı 3. Dönem İlk Defa ve Yeniden Atama Kurası ile atanmak isteyen tabip, uzman tabip ve uzman diş tabipleri için 29 Ağustos-6 Eylül 2022 tarihleri arasında Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden elektronik ortamda talep toplanma mekanizması devreye girecek.

    E-devlet şifresi ile başvuru yapılabilecek

    Talep bildirimleri e-devlet şifresi ile PBS'ye (https://pbs.saglik.gov.tr/) giriş yapıldıktan sonra açılacak Talep Toplama Ekranı üzerinden, istenilen bilgiler doldurularak kaydedilebilecek.

    Bu ekrandan yapılacak talep bildirimi zorunlu olmayacak ve sadece kadro açığı muhtemel yer tespiti çalışmalarına yardımcı olmak amacıyla kullanılacak.


    Öte yandan, talep bildirmeyen kişiler de kuraya başvurabilecekler.

    Kamuya dönmek isteyen doktorlar için başvurular açıldı #1


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