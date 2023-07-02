Kamuya olan borç yapılandırmasında son gün yarın Kamu alacaklarının yapılandırılmasına dair müracaatlar için yarın son gün. İlk ödemeler de temmuz ayının sonunda tamamlanacak.

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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması milyonlara nefes oldu.

Bu kapsamda vergi borçları dahil olmak üzere birçok ödemelere düzenleme getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Yapacağımız düzenlemeyle, tüm bu borçları belirli bir oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Süreçte ise sona gelindi. Yarına kadar devam edecek yapılandırmada yeniden süre uzatılmayacak.

Yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebilecek. İlk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'da dolacak.

Yapılandırılacak borçlar

Vergi, sigorta prim borcu, adli ve idari cezalar, belediyelere olan borçlar, su borçları ve öğrenim kredisi borçları...

Tüm bu borçlar yapılandırma kapsamına dahil edildi. 13 kurumun yaklaşık 1 trilyon 300 milyar lira alacağının yapılandırılması söz konusu olacak.

48 ay vadeli

Yapılandırılan borçlar için ödeme kolaylığı da sağlanıyor.

Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı sunuluyor.

5 milyona yakın mükellef faydalanacak

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırması ile birlikte 265,4 milyar liralık alacak yeniden yapılandırıldı.

Toplam tahsilat 20 milyar lirayı aştı. 5 milyona yakın mükellef borçlarını yapılandırmak için vergi dairelerine başvurdu.