Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de yer aldı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sözleşmeli personel alacağını açıkladı.

AA & Ensonhaber

Kamuya personel alım ilanı Resmi Gazete'de...

Yayımlanan ilana göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere 2022-KPSS (B) grubu P3 ve P93 puan sıralaması esas alınarak yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın en az 50 puan almış adaylar arasından 38 sözleşmeli mühendis ve 2 sözleşmeli tekniker alınacak.

Başvuru tarihi

Başvurular 21 Şubat-8 Mart tarihlerinde e-Devlet üzerinden Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı adresinden yapılacak.