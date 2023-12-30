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Kan durmuyor! Gazze'de son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti

Kan durmuyor! Gazze'de son 24 saatte 165 kişi hayatını kaybetti 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılarda Gazze Şeridi'nde can kaybı her geçen gün artıyor. Son yapılan açıklamaya hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 672 oldu.