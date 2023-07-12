Kanada: Türkiye'ye silah ambargosunu kaldırmadık Kanada, NATO Zirvesi'nde Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yeşil ışık yakmasının ardından silah ambargosunu kaldırdığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

ensonhaber.com

Tarihi NATO Zirvesi'nde 12 Temmuz son gün...

Zirve öncesinde 11 Temmuz'da Türkiye, İsveç ve NATO 3'lü görüşmesinde tarihi bir karar çıktı.

NATO bünyesinde 'terörle mücadele koordinatörü' atanması, İsveç'in terör örgütü PKK'ya karşı Türkiye'ye verdiği taahhütleri yerine getirmeye devam etmesi ve Türkiye'nin AB üyeliği yolunda tam destek vermesi karşılığında üyelik yolu açıldı.

Zirve kapsamında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile bir araya geldi.

Kanada ambargoyu kaldırdı haberi

Tarihi karar dünya kamuoyunda büyük yankı yaparken Türkiye'ye ilişkin birçok haber yapıldı.

O haberlerden birinde ise Kanada'nın, 2020'de Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda, Türkiye'nin Azerbaycan'a SİHA ve birçok yardımı nedeniyle Türkiye'ye uyguladığı ambargoyu kaldırdığı haberi oldu...

Kanada ambargo kalktı haberini yalanladı

Dikkat çeken haber, Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mélanie Joly tarafından yalanlandı.

Konu hakkında açıklama yapan Joly, "Türkiye'ye yönelik silah ambargosunun kaldırıldığı doğru değil. Türkiye'ye yönelik ihracat kontrolleri devam ediyor." diye konuştu.

Karabağ Savaşı'ndan sonra gelen ambargo

Kanada, Karabağ Savaşı'nda Türkiye'nin Azerbaycan'a verdiği hava araçlarının Ermeni mevzilerini yerle bir etmesi ve savaşın kısa sürede Azerbaycan'ın üstünlük kurduğu bir duruma evrilmesiyle başta TUSAŞ gibi Türkiye'nin en önemli yerli ve milli savunma sanayi şirketinin tedarik ettiği elektronik sitemlerin ticaretine ambargo uygulamaya başlamıştı.

Kanada'nın bu ambargodan vazgeçmediği, devam ettireceği yönündeki açıklamalar ise Türkiye kamuoyunda, 'yasaklar yerli üretimi artırır' yorumlarına neden oldu.