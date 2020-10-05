Kanada, Türkiye’ye silah ihracatını durdurdu

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altında olan topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonları Türkiye destekleyince, Kanada Dışişleri Bakanı tepki göstermişti.

Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.

Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.