Dolar
7.7642
-0.0051%
Euro
9.1501
0.0131%
Altın
1913.44
0.0031%
Borsa
1160.71
1.3693%
G. Altın
477.759
0.0018%
Bitcoin
83694.86
-0.0209%
22ºC
İstanbul
Açık 22 C
    Kanada, Türkiye’ye silah ihracatını durdurdu

    Kanada, Türkiye’ye silah ihracatını durdurdu

    Kanada, Dışişleri Bakanı Champagne, kendi ülkesinde üretilen silahların Dağlık Karabağ'da kullanıldığı iddiaları nedeniyle Türkiye'ye ihracat izinlerini askıya aldığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 05.10.2020 - 23:40
    • Güncelleme : 05.10.2020 - 23:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da işgal altında olan topraklarını geri almak için düzenlediği operasyonları Türkiye destekleyince, Kanada Dışişleri Bakanı tepki göstermişti.

    Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Champagne, son birkaç günde Kanada teknolojilerinin Dağlık Karabağ’da kullanıldığı yönünde iddiaların ortaya atıldığını belirterek, bunu öğrenir öğrenmez iddiaların araştırılması talimatını verdiğini söyledi.

    Kanada, Türkiye’ye silah ihracatını durdurdu #1

    İHRACAT İZİNLERİNİ ASKIYA ALDI

    Kanada Dışişleri Bakanı, ülkenin sıkı ihracat kontrolüne uygun olarak ve devam eden araştırma nedeniyle Türkiye'ye ilgili ihracat izinlerini askıya aldığını kaydetti.

    Champagne, geçen hafta yaptığı açıklamada, Türkiye’ye satılan silahların insan hakları ihlallerine yol açtığının tespit edilmesi durumunda ihracat izinlerini askıya alma sözü vermişti.

    Kanada, Türkiye’ye silah ihracatını durdurdu #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir