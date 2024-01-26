Kanada, Türkiye'ye yönelik uyguladığı ambargoları kaldırdı Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini kabul etmesi sonrası, Kanada'nın Türkiye'ye silah ihracatına yeniden başlayacağı açıklandı.

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REUTERS

Kanada, 2021 yılında Azerbayca ordusunun Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan'a karşı Türkiye'de üretilen İHA'ları kullanmasını gerekçe göstererek ihracat iznini iptal etmişti.

Türkiye'nin İsveç'e NATO vizesi vermesiyle Kanada ambargoları kaldırdı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO'ya üyelik başvurusu yapan İsveç'in onay süreci dün tamamlandı.

Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde, Türkiye'nin onay belgesinin cuma günü Washington'a ulaşmasının ardından Kanada'nın da 2020 yılından beri uyguladığı ambargoyu hemen kaldıracağı ifade edildi.

Kanada: "Türkiye ile ikili ilişkilerimizde samimi görüş alışverişindeyiz"

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın iddia hakkında yorum yapmayı reddettiğini belirten Reuters haber ajansı, konuyu Kanada Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Charlotte MacLeod'a sordu.

Kanadalı sözcü, ihracat kontrollerinin halen yürürlükte olduğunu ancak Ottawa yönetiminin NATO müttefiki statüsü nedeniyle Türkiye ile sorunu çözmeyi amaçladığını söyledi.

Sözcü MacLeod, "Kanada ve Türkiye ikili, ekonomik ve ticari ilişkilerimiz konusunda samimi görüş alışverişinde bulunmaya devam ediyor" dedi.

Türkiye, yerli İHA kamerasını zaten üretti

Kanada'nın kısıtlamları, Türkiye'nin savunma sanayisini geliştirerek, kendi ekipmanlarını daha ucuza ve kaliteli üretmesini sağladı.

Konuyla ilgili Selçuk Bayraktar daha önce şu ifadeleri kullanmıştı: