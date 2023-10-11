Kanada'da Filistin bayrağı açan kadına tepki gösterdi! Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli... Kanada'da bir kadın, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına hakaret saydırarak “Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli” dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ve Filistin arasında yaşanan gerilimler 5'inci gününe girdi...

7 Ekim'de başlayan gerilimin ardından çıkan savaşı tüm dünya yakından takip ediyor.

Kuşatma altındaki Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa Tufanı Operasyonu'nun başladığını duyurdu.

Hamas'ın sızma harekatı ve füze saldırılarını bahane eden İsrail ordusu, Gazze'yi sıkı bir abluka altına aldı.

Yaşanan savaşta sivil hedef gözetmeden hava saldırılarını artırdı.

Yüzlerce Filistinli can verdi

Yaşanan gelişmeler üzerine Filistin halkına destek vermek için birçok noktada destek çağrıları yükseldi.

Saldırıların bilançosunu aktaran Filistinli yetkililer, ölenlerin sayısını 91'i çocuk olmak üzere 493 kişi olarak açıkladı.

"Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli"

Bir diğer yandan ise Kanada'da yaşayan Author Lauren Wise adlı bir kadın, Filistinli kadına çirkin saldırılarda bulundu.

Wise, arabasında Filistin bayrağı taşıyan kadına trafikte hakaretler yağdırdı.

Kanadalı kadın, “Sana çocuklarının önünde tecavüz edilmeli ve seni sokaklarda sürüklemeli.” ifadelerini kullandı.