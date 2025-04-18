Kanada'daki bir lisede skandal: Mustafa Kemal Atatürk'ü, diktatörler listesine koydular

Kanada'da Alberta eyaletindeki bir lisede, skandal bir olaya imza atıldı...

Lisede, öğrencilere “Bir diktatörü seç, anlat” başlıklı ödev verildi.

Ancak ödevde, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün adı “diktatörler” listesine 'Mustafa Atatürk' olarak eklendi.

Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği, Cumhuriyet'in kurucusuna yönelik hakaret içeren ödev üzerine hızla harekete geçti.

ATATÜRK, DİKTATÖRLER LİSTESİNE KONULDU

12. sınıf öğrencilerine verilen ödevde Mustafa Kemal Atatürk; Benito Mussolini, Saddam Hüseyin ve Fulgencio Batista gibi eli kanlı diktatörlerle aynı listeye alındı.

Edmonton kentinde bir liseye giden 12. sınıf öğrencisi İlayda Güvenç'in skandal olayı görerek ailesine haber vermesi üzerine konu, Türkiye’nin Ottawa Büyükelçiliği tarafından takibe alındı.



EĞİTİM DANIŞMANI TEPKİLER ÜZERİNE AÇIKLAMA YAPTI

Gelen tepkiler üzerine Alberta Devlet Okulları Eğitim Danışmanı Kim Smith'den açıklama geldi.

Smith, “Okul ödevini gözden geçirme sürecine başlanmıştır. Yazılı materyalin revizyona ihtiyaç duyduğu kabul edilmektedir.” ifadelerinde bulundu.

TÜRKİYE'NİN KANADA BÜYÜKELÇİLİĞİ OLAYA SESSİZ KALMADI

Yaşananlar sonrası bir tepki de Türkiye'nin Kanada Büyükelçiliği'nden geldi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye’nin Kanada Büyükelçisi Can Dizdar, şu sözleri sarf etti:

Atatürk’ümüze böyle muamele edilmesi kabul edilebilir değildir. Maalesef bu tür münferit hadiseler olabiliyor. Burada özellikle öğrencimizin ailesine gösterdiği duyarlılık için teşekkür ediyorum.



Kanada’daki Türk toplumunun üyelerinin bu tür hadiseler karşısında tepki koymaları, bunların tekrarının önlenmesi ve Kanada’da gerekli bilinç ve farkındalığın oluşturulabilmesi bakımından son derece önemlidir. Biz de hem bu vahim hatanın düzeltilmesi hem de tekrarlanmaması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Konunun takipçisi olacağız.