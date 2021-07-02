Kanal İstanbul gümüş hatıra parası çıktı! Kanal İstanbul hatıra parası nasıl alınır, ne kadar?

Kanal İstanbul gümüş hatıra parası çıktı! Kanal İstanbul hatıra parası nasıl alınır, ne kadar?

Asrın Projesi Kanal İstanbul'da ilk temelin atılması nedeniyle basılan 925 ayar gümüş hatıra paralar online satışa sunuldu. Peki Kanal İstanbul hatıra parası nasıl alınır, ne kadar? İşte detaylar..

Geçtiğimiz günlerde ilk temeli atılan Asrın Projesi Kanal İstanbul için gümüş hatıra parası basıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Kanal İstanbul Hatıra Parası'nı satışa sundu.

Bu gelişmenin ardından Kanal İstanbul gümüş hatıra parası satın almak isteyen vatandaşlar, nasıl alınacağı ve fiyatı hakkında araştırmalarına başladı.

Peki Kanal İstanbul gümüş hatıra parası nasıl alınır, fiyatı ne kadar? İşte Kanal İstanbul gümüş hatıra parası alma ekranı 2021...

KANAL İSTANBUL HATIRA PARASI 2021 NE KADAR?

3 bin adet basılan Kanal İstanbul gümüş hatıra parası, 300 TL, kutulu olarak ise 350 TL ücretle satın alınabiliyor.

KANAL İSTANBUL HATIRA PARASI NASIL, NEREDEN ALINIR?

Kanal İstanbul Hatıra parası için ''https://emagaza.darphane.gov.tr/'' adresi üzerinden satın alabilmek için kayıt olmanız, hesabınız varsa giriş yapmanız gerekmektedir.





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