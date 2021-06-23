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- Kanal İstanbul'un temel atma töreni hazırlığı başladı
Kanal İstanbul'un temel atma töreni hazırlığı başladı
- İHA
- 23.06.2021 - 14:42
- Güncelleme : 23.06.2021 - 14:59
Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefinin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli, 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile atılacak.
Projenin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı, geçtiğimiz haftalarda kuruldu.
Şantiye alanında başlayan tören öncesi hazırlıklar, havadan görüntülendi.
Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı VİDEO
İLK KÖPRÜ İÇİN KOLLAR SIVANDI
Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki ilk köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğunun 860 metreye ulaşacağını, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğun 1.618 metre olacak.
Köprü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.
TOPLAM 6 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.
Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.
Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.
Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.