Kanal İstanbul'un temel atma töreni hazırlığı başladı

Kanal İstanbul projesinin cumartesi günü yapılacak temel atma töreni için hazırlıklar tamamlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılacağı açılış öncesinde şantiyede tören alanı oluşturuldu.

Dünya ticaretinde güçlü bir alternatif lojistik merkez olma hedefinin öncelikli adımı olan Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli, 26 Haziran Cumartesi günü, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile atılacak.

Projenin başlangıç aşaması olan Sazlıdere Köprüsü için şantiye alanı, geçtiğimiz haftalarda kuruldu.

Şantiye alanında başlayan tören öncesi hazırlıklar, havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul temel atma törenine 72 saat kala tören alanı kurulmaya başlandı VİDEO

İLK KÖPRÜ İÇİN KOLLAR SIVANDI

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki ilk köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğunun 860 metreye ulaşacağını, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğun 1.618 metre olacak.

Köprü, 2 yıl gibi kısa bir süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacak.

TOPLAM 6 KÖPRÜ İNŞA EDİLECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de açıkladığı ve kamuoyunda "çılgın proje" olarak bilinen Kanal İstanbul Projesi kapsamında 6 köprü inşa edilecek.

Projenin yaklaşık maliyeti 15 milyar dolar olarak hesaplanırken, proje kapsamında yapılacak 6 köprünün maliyeti ise 1,4 milyar dolar olacak.

Çevresine iki şehrin inşa edileceği kanalın yapımı sırasında 500 bin kişiye istihdam sağlanacak.

Yaklaşık 200'e yakın bilim insanıyla hazırlanan ve en az 5 yıl sürmesi beklenen projede, yeşil alanlar zarar görmeyecek.