Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün çalışmaları devam ediyor

Kanal İstanbul güzergahında yapılacak ilk köprünün çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Türkiye'ye çağ atlatacak projelerin başında gelen Kanal İstanbul'un yapımı için geri sayım başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi üzerine projede ilk kazmanın vurulacağı tarih, 26 Haziran olarak açıklanmıştı.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Kanal İstanbul'un ilk köprüsünün 26 Haziran'da temelinin atılacağı noktada ise çalışmalar sürüyor.

29 Mayıs'ta başlanan köprü çalışmalarında 165 personel görev alırken, temel atılacak bölgedeki çalışmalar havadan görüntülendi.

İLK KÖPRÜNÜN UZUNLUĞU 1618 METRE OLACAK

Ana açıklığı 440 metre uzunluğundaki köprünün, sağ ve solda yer alan 210 metrelik yan açıklıklarıyla birlikte uzunluğu 860 metreye ulaşacak, yaklaşım viyadükleri ile toplam uzunluğu 1.618 metre olacak.

Kule yüksekliği 196 metre olacak köprünün, 4 gidiş 4 geliş olmak üzere 8 şeridi bulunacak.

"ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Öte yandan 2 yıl gibi kısa bir sürede köprünün tamamlanacağını belirten yetkililer, çalışmaların durduğuna ilişkin iddiaların bulunduğuna dair, "Hayır, doğru değil. Çalışmalarımız tüm hızıyla iki kule temelinde de devam etmektedir. Arkamda gördüğünüz batı kule temelde ve karşımızda doğu kule temelde kazımız sürmektedir." açıklamasında bulundu.