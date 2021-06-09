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Kanal İstanbul'un tarihi 26 Haziran
Asrın projesi olan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.
- AA & Ensonhaber
- 09.06.2021 - 11:58
- Güncelleme : 09.06.2021 - 12:18
Yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı.
Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.
İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde başlayacağı bildirildi.
6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.