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    Kanal İstanbul'un tarihi 26 Haziran

    Kanal İstanbul'un tarihi 26 Haziran

    Asrın projesi olan Kanal İstanbul'da ilk kazmanın vurulacağı tarih belli oldu.
    • AA & Ensonhaber
    • 09.06.2021 - 11:58
    • Güncelleme : 09.06.2021 - 12:18
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    Yıllar önce açıklanan büyük proje Kanal İstanbul'un yapım aşaması için geri sayım başladı.

    Projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.

    İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde başlayacağı bildirildi.

    6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

    AYRINTILAR GELECEK...

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