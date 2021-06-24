Cumartesi günü yapılacak temel atma töreni öncesinde Kanal İstanbul için süren hazırlıklar havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul projesinin temelleri cumartesi günü atılacak.

Projede 6 köprüden ilki olan Sazlıdere geçişini sağlayacak gergin eğik askılı köprünün 26 Haziran'daki temel atma töreni için geri sayım devam ediyor.

İnşa edilecek 6 köprüden ilkinin temel atma törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

KÖPRÜ İÇİN KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Törene 2 gün kala hazırlıklar aralıksız devam ediyor. Bir taraftan köprü için kazı çalışmaları devam ederken diğer taraftan da şantiyeye tören alanı kuruldu.

Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.

Kanal İstanbul'un temel atma törenine 2 gün kaldı VİDEO

































