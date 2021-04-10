Kuruluş Osman'ın savcı beyi Kanbolat Görkem Arslan, dizide canlandırdığı 'savcı bey' rolüyle ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Yapımını Bozdağ Film’in gerçekleştirdiği, atv ekranındaki ikinci sezonda da reytinglerin zirvesinden inmeyen ‘Kuruluş Osman’ın başarılı oyuncusu Kanbolat Görkem Arslan, canlandırdığı Savcı Bey karakteri ve diziyle ilgili Bozdağ Film Youtube kanalına açıklamalarda bulundu.

“KURULUŞ OSMAN YÜKLENDİĞİ MİSYONU HAKKIYLA YERİNE GETİRİYOR”

Kanbolat Görkem Arslan, ‘Kuruluş Osman’la ilgili görüşlerini “Kuruluş Osman yüklendiği misyonu hakkıyla yerine getiren, iyi niyetle ve akli bir yerden kitaplarda okuduğumuz o tarihi bugünkü kuşaklara bir sorumlulukla ulaştıran, işin profesyonellerinin motivasyonu ve hummalı çalışmasıyla hak ettiği yere ulaşmış bir proje” sözleriyle ifade etti.

“PLATOYU GÖRÜNCE YÜKLENDİĞİNİZ SORUMLULUĞU FARK EDİYORSUNUZ”

Arslan ekibe katılmasını sete ilk geldiğinde neler hissettiğini, ekip ve Bozdağ Film Platosu ile ilgili görüşlerini ise “Sete ilk geldiğimde nasıl bir sorumluluğun altına girdiğini fark ediyor insan. Bunu pratikte gördüğümde onun stresini yaşamadım desem yalan olur. Fakat gerek ekip arkadaşlarım gerek uzun yıllardır bu sürecin işleticisi olan yapımdaki arkadaşlarımın büyük desteği ile o süreci atlamak kolaylaştı. Mutlu ve profesyonel, ne yaptığını bilen bir yapıyla karşılaştım. Burayı bacasız bir fabrika olarak nitelendirmek yanlış olmaz. Bazen üç setin birden kurulduğu bir alandayız. Platoda olmamız, dış dünyadan izole olmamız bunlar hep işimizi kolaylaştıran şeyler. Tüm bunlar karakterin sorumluluğunu yerine getirmedeki şevkimizi artırıyor” şeklinde anlattı.

Kanbolat Görkem Arslan: Kuruluş Osman misyonunu layıkıyla yerine getiriyor ViDEO

“SAVCI TÖREYE ÇOK BAĞLI DEVLET İÇİN KENDİNDEN VAZGEÇEBİLİYOR”

Kanbolat Görkem Arslan, ‘Kuruluş Osman’da canlandırdığı Savcı Bey karakterini “Savcı karakteriyle ilgili elimizde çok bilgi yok açıkçası fakat tarihten beslenerek ve yaratıcı ekibinde yönlendirmeleri ile ortaya çıkan devletçi, mantıklı bir karakter. Kararlarını kişisel hırsları üzerinden değil devletin faydasını gözeterek veren biri. İçinde bulunduğu sistemin selametini düşünerek harekete eden, akli karar vermeye çalışan bir karakter. Kardeşi Osman Bey’le ilişkisi, töreyle olan bağı, her şeyi töre üzerinden yorumlaması… Aynı zamanda da kendi çıkmazları ile karşılaştığında ve karar almak zorunda kaldığında kendini geriye çekebilen bir karakter olduğunu söyleyebilirim” sözleriyle anlattı.

“OYUNCULAR ARASINDA ÇOK GÜZEL BİR ALIŞVERİŞ VAR”

Rol arkadaşlarıyla ilgili “Tüm arkadaşlarımla samimi ilişkilerim var açıkçası. Bazıları ile geçirdiğimiz zaman dolayısıyla ilişkimizin dokusu farklı olabiliyor. Alpler, Gündüz karakterini canlandıran sevgili Emre, hatunum Lena’yı canlandıran Seray… Hiç kimseyi birbirinden ayıramam aslında çok güzel bir alışveriş var, iyi niyetli oyunculardan kurulu bir ekip olduğunu düşünüyorum. Bunun da setin genel mutluluğu ile ilgili olduğunu söyleyebilirim” diyen Arslan, setten hatıra olarak hangi eşyayı götürmek isterdiniz sorusuna “Keşke atımı alabilseydim. Eşya olarak börkümü alırdım sanırım” şeklinde cevap verdi.

“SETTEKİ İLK GÜNÜMÜ UNUTAMIYORUM”

Setteki ilk günüyle ilgili hatırasını “İlk çekim günümü unutamam. Çok sıcak bir gündü. Otağdaydık ve arkada mangal yanıyordu. Ben çok terleyen bir bünyeye sahibim. Hem sıcak hem köz, hem ilk gün stresi. Tüm bunlar birleşince biraz zorlanmıştım. Sağ olsun yönetmenimiz bir yerde kesti, beni dışarı çıkardı ‘Bir nefes al kendine bu kadar yüklenme’ dedi. Onun da yardımıyla biraz daha kolaylayıp devam ettim ama unutamadığım bir gündü açıkçası” sözleriyle anlatan Arslan, röportajın finalinde ‘Kuruluş Osman’ izleyicilerine şu mesajı iletti:

“Bugüne kadarki desteğiniz, beğeniniz ve takibiniz için sizlere canı gönülden teşekkür ederiz. Bundan sonraki süreçte de bizleri takip etmenizi, izlemenizi ve bizlerle birlikte olmanızı temenni ediyorum. Sağ olun var olun.”