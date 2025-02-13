Kandil gecelerine özel bir namaz ve ibadet var mı? Diyanet cevapladı

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Mübarek gün ve geceleri idrak ve ihya etmek, kulun yaratıcısı ile olan bağını kuvvetlendirir. Bu ibadetler kulun kendine çeki düzen vermesi, bu önemli geceleri tefekkür etmesi ve Allahın razı olacağı şeyleri yaparak yine o gecenin idrakine vesile olacak şeylerdir. Fakat İslam Ansiklopedisinden araştırıldığında, şu kandilde özellikle şu yapılacak, şu namaz kılınacak şeklinde sağlam bir rivayete rastlanmamıştır.

Kadir gecesi tüm bunların dışındadır ve o gecenin bin aydan daha hayırlı olduğunu Yüce Allah'ın Kuran-ı Kerim'de zikrettiği unutulmamalıdır. O gece layıkıyla değerlendirilmelidir.

Hz. Peygamber (s.a.s.), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiş, kendisi de bizzat değerlendirmiştir. Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur’ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler.