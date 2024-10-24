Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan için "Gelsin TBMM'de konuşsun, örgütün lağvedildiğini ilan etsin, kendisine de umut hakkı verilsin" sözleri, gündeme bomba gibi düştü.

Sonrasında başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere birçok siyasetçi görüşlerini belirtirken, siyaset camiasında muhalefet dahil ağırlıklı hava, Bahçeli'nin sözlerini olumlu buldu.

"ÖCALAN'IN GELİŞTİRECEĞİ SÜRECİ ESAS ALACAĞIZ"

Son olarak Kandil'in nasıl tepki vereceği bekleniyordu. Beklenen açıklama yapıldı.

Terör örgütü tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:



Kürt halkı bütün yapılarıyla ve bileşenleriyle Önder Apo’nun geliştireceği süreci esas alacaktır.

TUSAŞ SALDIRISI

TUSAŞ'a yönelik terör saldırısının PKK tarafından mı yapıldığına dair ise şu sözler sarf edildi:

Ankara’da gerçekleşen eylemin hareketimiz tarafından yapıldığı belirtiliyor. Eğer bu eylem bizim güçlerimiz tarafından yapılmışsa HPG gerekli açıklamayı yapacaktır. Ancak yansıtılmaya çalışıldığı gibi bu eylemin geliştirilen süreçle kesinlikle bir ilgisi yoktur.