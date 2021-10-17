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    Kandil'de 3 PKK'lı öldürüldü

    MSB, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 17.10.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 17.10.2021 - 17:01
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    Kandil'de 3 PKK'lı öldürüldü

    Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde yuvalanan hain terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatları devam ediyor.

    3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Bu kapsamda icra edilen son harekatta 3 hain daha öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

    Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

    Kandil de 3 PKK lı öldürüldü #1

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