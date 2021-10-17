Kandil'de 3 PKK'lı öldürüldü

MSB, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde yuvalanan hain terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatları devam ediyor.

3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu kapsamda icra edilen son harekatta 3 hain daha öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.