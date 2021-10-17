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- Kandil'de 3 PKK'lı öldürüldü
Kandil'de 3 PKK'lı öldürüldü
MSB, Kandil'e düzenlenen hava harekatı ile 3 PKK'lı teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
- AA
- 17.10.2021 - 16:56
- Güncelleme : 17.10.2021 - 17:01
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesinde yuvalanan hain terör örgütü PKK'lı teröristlere yönelik hava harekatları devam ediyor.
3 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bu kapsamda icra edilen son harekatta 3 hain daha öldürüldü. Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.
Açıklamada, "Teröristler için kaçacak yer yok, hiçbir yer onlar için güvenli değil! Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.