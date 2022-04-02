Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.

Mehmetçik, “Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla yola çıktı, Irak’ı kuzeyini kuşattı.

Operasyonun adresi bu kez Kandil oldu.

4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

SİHA’lar havalandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Başarılı operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” paylaşımı yaptı.

Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü VİDEO