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    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

    Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 02.04.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 02.04.2022 - 10:54
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    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü

    Mehmetçik, “Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla yola çıktı, Irak’ı kuzeyini kuşattı.

    Operasyonun adresi bu kez Kandil oldu.

    4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    SİHA’lar havalandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi.

    Başarılı operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” paylaşımı yaptı.

    Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü VİDEO

    Kandil de 4 terörist SİHA ile öldürüldü #1

    Kandil de 4 terörist SİHA ile öldürüldü #2

    Kandil de 4 terörist SİHA ile öldürüldü #3

    Kandil de 4 terörist SİHA ile öldürüldü #4


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