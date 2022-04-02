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- Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü
Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 4 PKK’lı terörist SİHA ile etkisiz hâle getirildi.
- Haber Merkezi
- 02.04.2022 - 10:45
- Güncelleme : 02.04.2022 - 10:54
Mehmetçik, “Ara, Bul, Yok Et” parolasıyla yola çıktı, Irak’ı kuzeyini kuşattı.
Operasyonun adresi bu kez Kandil oldu.
4 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
SİHA’lar havalandı, 4 terörist etkisiz hale getirildi.
Başarılı operasyonu duyuran Milli Savunma Bakanlığı, “Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek” paylaşımı yaptı.
Kandil'de 4 terörist SİHA ile öldürüldü VİDEO