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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.
Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla örgüte adeta darbe vuruluyor.
5 terörist öldürüldü
Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu açıkladı.
MSB, Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
"Mücadelemiz kararlı şekilde sürecek"
Yapılan paylaşımda şöyle denildi:
"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.
Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.
Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."
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