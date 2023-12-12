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Terörle mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Güvenlik güçleri, yurt içi ve sınır ötesindeki operasyonlarla örgüte adeta darbe vuruluyor.

5 terörist öldürüldü

Son olarak Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki operasyonu açıkladı.

MSB, Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti.

"Mücadelemiz kararlı şekilde sürecek"

Yapılan paylaşımda şöyle denildi:

"Teröristlerin inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz.

Irak’ın kuzeyindeki Kandil bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı terörist hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi.

Terörle ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek."