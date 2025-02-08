Kandilli Rasathanesi tsunami tehdidi altındaki bölgeleri açıkladı

AA

Ege Denizi ve çevresinde sismik hareketlilik devam ederken; Kandilli Rasathanesi tarafından hazırlanan raporda, Türkiye'nin tsunami tehlikesi altındaki bölgeler açıklandı.

Ege Denizi'nde son bir haftada 1.500'ün üzerinde depremin meydana geldiği belirtilen raporda, bölgedeki hareketliliğin daha büyük bir depreme yol açabileceğine de vurgu yapıldı.

Uzmanlar, bölgedeki sismik hareketliliğin dikkatle izlenmesi gerektiğinin altını çizdi ve vatandaşları tedbirli olmaya çağırdı.

TSUNAMİ ENDİŞESİ

Ege Denizi ve çevresinde peş peşe meydana gelen depremler büyük korku yaratırken; bir yandan da tsunami endişesi yaşanıyor.

BİR HAFTADA 1.513 DEPREM

Raporda, 31 Ocak - 7 Şubat tarihleri arasında bölgede en düşük 1,2 ve en yükseği 5.3 büyüklüğünde olmak üzere toplam yaklaşık 1.513 depremin yaşandığı açıklandı. 4 ve üzeri büyüklüğünde gerçekleşen sarsıntıların sayısının da 108 olduğu belirtildi. Uzmanlar, bölgedeki hareketliliğin devam ettiğinin de altını çizdi.

SANTORİNİ'DEKİ SARSINTILARIN DEV DALGALARA DÖNÜŞME İHTİMALİ

Özellikle Santorini ve çevresindeki sismik hareketliliğin ilerleyen günlerde daha büyük depremlere yol açabileceği ifade edildi. Santorini ve çevresinde devam eden sismik hareketliliğin, bölgede tsunami riski oluşturduğu da kaydedildi.

DÜNYADA TSUNAMİ RİSKİ ALTINDAKİ BÖLGELER

Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahilleri...

Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları...

TÜRKİYE'DE TSUNAMİ RİSKİ ALTINDAKİ BÖLGELER

Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölge.

ANTALYA KÖRFEZİ VE KAŞ YARIMADASI’NDA 1 İLA 3 METRE ARASINDA TSUNAMİ

Raporda, Antalya Körfezi ve Kaş Yarımadası’nda 1 ila 3 metre arasında tsunami dalgası oluşabileceği uyarısı yapıldı. Bu bölgelerde 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin olduğu belirtilen raporda, şu ifadelere yer verildi:

Orta ve Doğu Akdeniz ile Ege Denizi'nde Helen yayı, çevresi ve ona dik olan Güney Akdeniz ve Kuzey Afrika sahillerinde tsunami tehlikesinin yüksek olduğu belirtilmiştir.

Güney Ege, Trablusgarp, Doğu Sicilya ve Güney İtalya, Batı Yunanistan, Kıbrıs’ın batı ve güney kıyıları, Türkiye’de Kaş Yarımadası ve Antalya Körfezi ile Mısır arasındaki bölgede 1 ila 3 metre arasında tsunami tehlikesinin mümkün olduğu anlaşılmıştır.

GEÇMİŞTE YAŞANAN TSUNAMİLER

Raporda, geçmişte yaşanan tsunamiler de hatırlatıldı.

1956 yılında Güney Ege’de meydana gelen Amorgos depremine atıfta bulunuldu ve geçmişte yaşanan tsunamilerin etkilerinin altı çizildi.

Söz konusu depremde Kilimli (Kalimnos) Adası’nda 2,5 metre yüksekliğinde dalgalar oluşmuş ve kıyıdan 1,5 kilometre içeriye kadar su baskını yaşanmıştı.

Ünye (İos), İncirli (Nisyros), Batnaz (Patnos), Papazlık (Tilos) ve Lipsi (Lipsos) adalarında büyük maddi hasar meydana gelmiş, tsunami dalgaları Fethiye’de 1 metre yüksekliğe ulaşarak 250 metre içeriye kadar ilerlemişti.

Yaşanılan bölgede tsunami riski olup olmadığını öğrenmek için AFAD uygulamasını indirilebilir.