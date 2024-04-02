Kanserle mücadele eden Kral Charles, halkın karşısına çıktı

İngiltere Kraliyet'i bir süredir zor günler geçiriyor...
Kral Charles'a kanser teşhisi konmasının ardından, tedavi süreci de başladı.
Bu nedenle halka açık bölgelerde görüntülenmeyen Kral'ın sessizliği, ülkede tedirginliğe neden oldu.
Merakları giderdi
Tedavi sürecinde Kral'a binlerce destek mektubu geldi.
Kral Charles, Kraliçe Camilla ile birlikte Paskalya ayinine katılarak merakları giderdi.
Vatandaşlarla bir araya geldi
Ayinden sonra merhum annesi Kraliçe Elizabeth'in mezarının bulunduğu St. George Şapeli'nin önünde toplanan çok sayıda insanla bir araya geldi.
Tüm toplantılarını erteledi
Charles, Buckingham Sarayı'nın kanser nedeniyle tedavi göreceğini açıklamasından bu yana tüm halka açık toplantıları ertelemişti.
Hastalık, ocak ayında prostat büyümesi nedeniyle tedavi uygulandıktan sonra yapılan testlerde tespit edildi.
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