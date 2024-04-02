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Kanserle mücadele eden Kral Charles, halkın karşısına çıktı

Kanserle mücadele eden Kral Charles, halkın karşısına çıktı Bir süre önce kanser teşhisi konan ve tedavisi devam ederken görünmeyen İngiltere Kralı 3. Charles, Paskalya ayinine katıldı ve ardından kilisenin dışında toplanan kalabalıkla bir araya gelerek ilk kez göründü.