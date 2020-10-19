Türkiye'nin 'Fatih' ve 'Yavuz'dan sonra üçüncü sondaj gemisi 'Kanuni', Marmara Denizi'ni geçerek Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

Ege Denizi'nden dün saat 08.00'de giriş yapan sondaj gemisi 'Kanuni'nin geçişi için Çanakkale Boğazı, saat 07.00 itibarıyla çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

'Kanuni', Çanakkale Boğazı geçişi sırasında, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait 'Kurtarma-9' römorkörü tarafından çekildi.

TÜRK BAYRAKLARI SALLANDI

Sondaj gemisine 'Kurtarma-3', 'Kurtarma-6', 'Kurtarma-10' ve 'Türkeli' römorkörleri, Kıyı Emniyeti 6 Hızlı Tahlisiye Botu ve Sahil Güvenlik Botları ile eşlik edildi. Römorkörlerle su sıkılırken, sahilde toplanan çok sayıda kişi de ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak, 'Kanuni'yi selamladı.

Kanuni sondaj gemisi İstanbul’a ulaştı ViDEO

SABAH SAATLERİNDE HAYDARPAŞA AÇIKLARINA GELDİ

Karadeniz’deki sondaj faaliyetlerine katılmak üzere Çanakkale Boğazı’ndan geçtikten sonra Marmara Denizi’ne açılan gemi, bugün sabah saatlerinde İstanbul Haydarpaşa Limanı açıklarına geldi.

6'NCI NESİL ULTRA DENİZ SONDAJ GEMİSİ

Güney Kore'de 2012 yılında 'Sertao' ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020'ye kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı.

Türkiye'ye 15 Mart 2020’de getirilen, 11 bin 400 metre derinliğe inebilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisinin, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesi bulunuyor.

'Kanuni', '6'ncı nesil ultra deniz sondaj gemisi' olarak da biliniyor.