Kanuni sondaj gemisi Karadeniz'e dümen kıracak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin Mersin Taşucu Limanı'ndan demir aldığını ve Yavuz sondaj gemisini selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldiğini belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medyadan paylaştığı açıklama ile Kanuni sondaj gemisi hakkında bilgi verdi.

"KANUNİ, KARADENİZ'E DÜMEN KIRACAK"

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni sondaj gemimiz Mersin Taşucu'ndan demir aldı ve Yavuz'u selamlayarak Haydarpaşa Limanı'na yöneldi. Boğaz geçiş hazırlıklarını burada tamamlayacak olan Kanuni, Karadeniz'e dümen kıracak." ifadesini kullandı.