Kanuni sondaj gemisinin yolculuğu başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı envanterine bu yıl giren ve bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları için Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda bulunan Kanuni sondaj gemisi molasını tamamladı.

Mersin'in Silifke ilçesi İncekum mevkiindeki NATO Limanı’nda bakım, güncelleme ve geliştirme süreci tamamlanan Kanuni, Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi olarak denizlere açılıyor.

"KANUNİ DÖNEMİ BAŞLIYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 30 Eylül'de yaptığı açıklamada, "Denizlerimizde Kanuni dönemi başlıyor. Kanuni, Haydarpaşa Limanı'nda boğaz geçişi hazırlıkları için 10 Ekim'de Taşucu Limanı'ndan demir alacak." ifadesini kullandı.

Bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından Kanuni'nin ilk sondaj görevini Karadeniz'de yapacağı bildirildi.

3 BİN METREDE SONDAJ AÇABİLİYOR

2012 yılında Güney Kore'de Sertao ismiyle üretimi tamamlanan gemi, 2020 yılına kadar Brezilya'da enerji firması Petrobras tarafından kullanıldı. 15 Mart 2020’de Türkiye'ye getirilen ve 'Kanuni' ismi verilen sondaj gemisi, 11 bin 400 metre derinliğe inebilirken, 3 bin metrede sondaj açabilme kapasitesine sahip.

Kanuni, altıncı nesil ultra deniz sondaj gemisi olarak da biliniyor. Dış gövdesi kırmızı beyaza boyanıp, Türk bayrağı ile taçlandırıldı.