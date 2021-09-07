Kanuni Sultan Süleyman, ölümünün 455. yıl dönümünde Süleymaniye Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenen mevlidi şerifle anıldı.

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından, Süleymaniye Camii'nde Kanuni Sultan Süleyman'ın 455. ölüm yıl dönümü için öğle namazına müteakip mevlidi şerif düzenlendi.

Mevlidi şerife, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve beraberindeki heyet katıldı.

Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii’nin içinde bulunan türbesinde yapılan anma programında dualar okundu, salavatlar getirildi.

Mevlidin ardından Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi halka ziyarete açıldı. Türbe başına giden vatandaşlar, dualarla Kanuni Sultan Süleyman'ı yad etti.

"KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN'IN DÖNEMİNDE HER ALANDA ZİRVEDEYDİK"

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, “Kanuni Sultan Süleyman dönemine baktığımız zaman icraatlarine baktığımız zaman ve bir bütün olarak değerlendirdiğimizde sadece, Osmanlı tarihinde değil, hem İslam tarihinde hem de Türk İslam tarihinde ve Türk tarihinde çok önemli bir mümtaz bir şahsiyet olarak karşımıza çıkmaktadır. Onun döneminde zaten Osmanlı Devleti’nin ulaşmış olduğu bir sınır, dünyada oluşturmuş olduğu imaj ve hakimiyet alanı sadece askeri anlamda değil iktisadi, toplumsal ve kültürel anlamda, bilimde sanatta gerçekten zirve bir dönemdir.” dedi.

Kanuni Sultan Süleyman 455’nci ölüm yıl dönümünde anıldı VİDEO



"MEKANI CENNET OLSUN"

Kanuni Sultan Süleyman devrinin istisnai bir devir olduğunu söyleyen Yılmaz, “Bugün de onun vefatının 455’nci yıl dönümü, biz Kanuni Sultan Süleyman’ı bu büyük devlet adamı, bu büyük şahsiyeti Kültür Turizm Bakanlığı olarak ve İl Kültür Müdürlüğü olarak anmayı bir görev olarak addettik. Bakanlığımızın bize verdiği bir görev olarak, hem türbesinde hem de kabri başında dua edelim hem de Süleymaniye'de bir mevlidi şerifle yad edelim istedik. Ruhu şad olsun, Mekanı cennet olsun.” diye konuştu.