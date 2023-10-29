Yurtta Cumhuriyet'in 100. yılının heyecanı hakim.
Günler öncesinden başlayan hazırlıklarla bugün büyük bir kutlama gerçekleştirilecek.
Caddeler, sokaklar ve meydanlar Türk bayrakları ve Mustafa Kemal Atatürk'ün görselleriyle süslendi.
Tarihi bölgeden Türk bayraklı balonlar yükseldi
Bir hazırlık da Nevşehir'in turistik bölgesi Kapadokya'da yapıldı.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, turistlere yönelik turda kullanılan sıcak hava balonlarının sepetlerine görevlilerce bayrak ve posterler asıldı.
Gün doğumu vaktinde onlarca sıcak hava balonu, Nevşehir'in Göreme beldesinden gökyüzüne yükseldi.
Gökyüzünde görsel şölen
Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıyan balonlar, peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde uçarken, turistler de ortaya çıkan manzarada fotoğraf çektirdi.
Turizmci Mehmet Dinler, bölgedeki tüm balon işletmecilerinin gün dolayısıyla balonlarını bayraklarla süslediğini belirtti.
"Bitmeyecek bir şükran içindeyiz"
Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaştıklarını kaydeden Dinler, "Mustafa Kemal Atatürk'e bitmeyecek bir şükran içindeyiz. Cumhuriyet'i biz kurmadık ama yaşatacak ve gelecek nesillere, kurucu unsur ve değerlerimizle aktaracak olan bizleriz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun." dedi.
"Göklerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz"
Sıcak hava balonu pilotlarından Tolga Eke ise Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde kutlamanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, "Cumhuriyet'in 100. yaşında göklerde şanlı bayrağımızı dalgalandırıyoruz. Farklı milletlerden misafirlerimizle birlikte bu özel günü kutlamaktan mutluyuz." diye konuştu.
Balonlar yaklaşık 45 dakika boyunca UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya semalarında uçtu.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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