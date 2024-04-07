Kapadokya'da 9 günlük bayram tatili yoğunluğu yaşanıyor 9 günlük bayram tatilinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya akın edenler, otellerin kapasitesini yüzde 100 oranında doldurdu.

DHA

Ramazan Bayramı nedeniyle yurdun dört bir yanında hareketlilik yaşanıyor.

Kimileri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmayı tercih ederken kimileri ise turistik bölgelere akın etti.

Yoğun ilgi gören yerlerden biri de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya oldu.

İlk günlerden yoğun talep var

Dört mevsim ilgi gören Kapadokya, 9 günlük bayram tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğruyor.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan bölgeye, henüz tatilin ilk günlerinden yoğun talep oldu.

"Bir bahar havası esmeye başladı"

Bölgedeki sektör temsilcisi Teyfik Ölmez, "Kapadokya’da Ramazan Bayramı yoğunluğu kendini göstermeye başladı, bölgedeki oteller tamamen dolmak üzere. 9 günlük Ramazan bayramı Kapadokya’da bir bahar havası estirmeye başladı." dedi.

"En fazla tercih edilen tatil merkezlerinden biri"

Kapadaokya'ya yoğun bir talep olduğunu söyleyen Ölmez, "Deniz suyu sıcaklıklarının da mevsimsel özellikler itibarıyla istenilen düzeye ulaşmamış olması ilgiyi buraya yöneltti. Kapadokya genel anlamda en fazla tercih edilen tatil merkezlerinden birisi. Zaten bölgede de halihazırda yüzde 96-97'ler seviyesinde olan doluluk oranı da bunu gözler önüne seriyor.” dedi.

"Otellerimiz yüzde 100 oranına ulaşmış durumda"

Göreme'de otel işletmeciliği yapan Numan Atak ise doluluğun yüzde 100'ler seviyesinde olduğunu belirterek, “Göreme’de, otellerimiz Ramazan Bayramı öncesinde nerede ise yüzde 100 oranına ulaşmış durumda. Doluluklarımız bir ay öncesinden başladı. Şu anda Göreme’ye bayram dolayısıyla büyük bir ilgi var. Öncelikli olarak yerli misafir ağırlıklı. Müslüman ülkelerde de Ramazan Bayramı tatili olduğu için Dubai’den çok misafirimiz var. Özellikle de Uzak Doğu’dan, Çin’den çok misafir gelecek gibi görünüyor." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)