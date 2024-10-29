Kapadokya'da balonlar, Cumhuriyet Bayramı için havalandı

DHA

"Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir" anlayışını devlet yönetimine kabul ettiren, demokrasiyi yücelten cumhuriyetin ilanı üzerinden tam 101 yıl geçti.

Her yıl aynı vatan aşkı ve heyecanla kutlanan milli bayram kapsamında tüm şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu etkinlikler kapsamında Nevşehir'de yapılan gösteriler ise unutulmaz manzaralara sahne oldu.

SICAK HAVA BOLANLARI TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Nevşehir'de turizmciler, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle sıcak hava balonlarını Türk bayraklarıyla süsledi.

Balonların sepetlerine Türk bayraklarının yanında Mustafa Kemal Atatürk'ün posterleri ile fotoğrafları da asıldı.

CUMHURİYET BAYRAMI BALONLARLA KUTLANDI

Bayraklarla süslü balonlar, peribacaları, tüf kayalara oyulu mekanlar ve yer altı şehirleri ile ünlü turizm merkezi Kapadokya semalarında eşsiz görüntüler oluşturdu.

Tura katılanlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Kapadokya semalarında uçarak kutladı.