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    Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

    Sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gökyüzüne yükseldi.
    • AA
    • 23.04.2021 - 09:06
    • Güncelleme : 23.04.2021 - 09:16
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    Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

    UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.

    Sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

    HEPSİ PEŞ PEŞE GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

    Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

    Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

    Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu VİDEO

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #1

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #2

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #3

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #4

    Kapadokya da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu #5

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