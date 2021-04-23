Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu

Sıcak hava balonları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle gökyüzüne yükseldi.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesindeki peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma tarihi manastır, yer altı yerleşim merkezleri ve çeşitli tur etkinlikleriyle bilinen Kapadokya bölgesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlaması yapıldı.

Sıcak hava balonlarının sepetlerine bu sabah uçuş öncesi Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

HEPSİ PEŞ PEŞE GÖKYÜZÜNE YÜKSELDİ

Yerli ve yabancı turistlerin, manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkan sunan sıcak hava balonları, yapılan hazırlıkların ardından Göreme beldesindeki Kılıçlar Vadisi'nden peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Gün doğumu vaktinde gerçekleştirilen tur etkinliği yaklaşık bir saat sürdü.

Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posteri ile uçtu VİDEO