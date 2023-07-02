Kapadokya’da bayram tatili yoğunluğu yaşandı 9 günlük bayram tatilinde Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'ya akın edenler, burada balon turlarına yoğun ilgi gösterdi.

İHA

Kurban Bayramı süresince yurdun dört bir yanında hareketlilik yaşandı.

Kimileri deniz, kum ve güneşin tadını çıkarmayı tercih ederken kimileri ise turistik bölgelere akın etti.

Yoğun ilgi gören yerlerden biri de UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki turizm merkezi Kapadokya oldu.

Dört mevsim ilgi gören Kapadokya, bayramda da ziyaretçi akınına uğradı.

Yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil destinasyonları arasında yer alan bölgede özellikle sıcak hava balon turları yoğun ilgi gördü.

Öte yandan yerli turistler at ve arazi araçlarıyla düzenlenen turlara ilgi gösterdi, müze ve ören yerlerini gezdi.

"Sabah saatlerinde de balonları izledim"

Bayram tatilinde tercihini Kapadokya’dan yana kullanan ve Eskişehir’den gelen Murat Özmen, “Kapadokya’ya bayram tatili için geldim. İlk defa geliyorum. Çok beğendim, beklediğim gibi bayram nedeniyle oldukça kalabalık. Sabah saatlerinde de balonları izledim. Onlar da çok güzeldi.” dedi.

"Bayram nedeniyle biraz daha yoğun"

Kapadokya bölgesinin dört mevsim yoğun olduğunu söyleyen Profesyonel Turist Rehberi Olgun Doğanay da yaptığı açıklamada, “Kapadokya her zaman yoğun olan bir bölge. Ancak bayram nedeniyle biraz daha yoğun. Özellikle 9 günlük bayram tatili nedeniyle yerli turistler sahile ve Kapadokya’ya akın ediyor. Göreme Açık Hava Müzesi de bölgede en çok ziyaret edilen yerlerin başında yer alıyor.” ifadelerini kullandı.

Burada balon turunun 1 saatlik bedeli ise 100 Euro.