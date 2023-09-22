Kapadokya'da duman kaplı gökyüzünde balonlar havalandı

DHA
Türkiye'nin gözde turizm bölgelerinden biri de Kapadokya.
Kentin Göreme beldesinde ATV motorlarının tamirinin yapıldığı depoda yangın çıktı.
Büyüyen alevler depoyu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın kontrol altına alındı
İtfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Duman kaplı gökyüzünde balonlar havalandı
Öte yandan, sıcak hava balonlarının kalkış saatinde çıkan yangın nedeniyle balonlar havadayken, dumanlar gökyüzünü kapladı.
Balonlardan yangını izleyen yerli ve yabancı turistler, dumanla kaplanan Kapadokya semalarında gezilerine devam etti.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)