Fotoğraf çekerken dengesini kaybedip, 10 metreden aşağı düşen Amerikalı Greencejami Cee, AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kadının ayağında kırık tespit edildi.

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, talihsiz bir kaza geçirdi.

58 yaşındaki turist kadın, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı.

KAYALIKLARIN ARASINA DÜŞTÜ

Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi.

YARDIMINA AFAD YETİŞTİ

İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, turisti sıkıştığı yerden kurtardı.

Kapadokya'da fotoğraf çeken turist kayalıklar arasında sıkıştı VİDEO

AYAĞINI KIRDI

Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.