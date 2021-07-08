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- Kapadokya'da fotoğraf çeken turist kayalıklar arasında sıkıştı
Kapadokya'da fotoğraf çeken turist kayalıklar arasında sıkıştı
- DHA
- 08.07.2021 - 16:50
- Güncelleme : 08.07.2021 - 17:08
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya'ya gelen ABD'li Greencejami Cee, talihsiz bir kaza geçirdi.
58 yaşındaki turist kadın, Göreme beldesi Kılıçlar Vadisi yakınlarında çıktığı kayalıklardan cep telefonu kamerasıyla fotoğraf çekmeye başladı.
KAYALIKLARIN ARASINA DÜŞTÜ
Bir süre sonra dengesini kaybeden Cee, yaklaşık 10 metre yükseklikten düştü. Kayalıklar arasında sıkışan kadın için bölgeye AFAD ve polis ekipleri istendi.
YARDIMINA AFAD YETİŞTİ
İhbarla gelen AFAD ekipleri, ABD'li kadını bulunduğu yerden kurtarmak için çalışma başlattı. Hilti ile yaklaşık yarım saat kırma çalışması yapan ekipler, turisti sıkıştığı yerden kurtardı.
Kapadokya'da fotoğraf çeken turist kayalıklar arasında sıkıştı VİDEO
AYAĞINI KIRDI
Sağlık görevlilerince ayağının kırıldığı tespit edilen Cee, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.