Kapadokya'da gökyüzü 5 gündür boş kaldı

İHA

Perşembe günü başlayan ve zaman zaman etkisini sürdüren kar yağışı ve rüzgar Kapadokya’daki sıcak hava balon turlarının iptaline neden oldu.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Kapadokya Slot Merkezi tarafından olumsuz hava şartları nedeniyle bu gün de sıcak hava balon uçuşlarına izin verilmedi.

BÖLGENİN GÜZELLİKLERİNİ SEYREDİYORLAR

Kapadokya’da yılda ortalama 220 gün yapılan balon turlarına katılan turistler Kapadokya’nın güzelliklerini gökyüzünden izleyebiliyor.

HAFTA BAŞINDA TEKRAR BAŞLAMASI BEKLENİYOR

Bölgedeki balon turlarının hava şartlarının uygun olması halinde hafta başından itibaren tekrar başlaması bekleniyor.